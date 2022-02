Homem que subiu no caveirão foi repreendido pela PM, que desmobilizou o bloco irregular - Reprodução

Publicado 28/02/2022 16:14 | Atualizado 28/02/2022 16:37

Rio - Apesar da proibição, os blocos irregulares continuam a marcha pelas ruas e vielas do Rio durante Carnaval. Muitos foliões, no entanto, tem se excedido na chamada 'revolução da alegria', como revelou um vídeo que viralizou nas redes sociais ao flagrar um homem fantasiado subindo no blindado da Polícia Militar, popularmente conhecido como 'caveirão'.

Alguém diz para a galera dessa comunidade que não pode ter bloco de Carnaval! Rs Será que os policiais conseguem botar ordem nesse local? Caveirão virou trio-elétrico! Rs pic.twitter.com/I5LUJi3Rvy — Marco Pereira (@Inspetorpereira) February 28, 2022

O registro foi feito neste domingo, no Morro do Barbante, na Ilha do Governador. Após desfilar brevemente sobre o blindado como se estivesse em um carro alegórico, o folião foi repreendido pelos agentes, que desmobilizaram o bloco clandestino, segundo informou a 'Rádio Tupi'.

Na imagem é possível notar que o 'desfile' passou por uma viatura da PM, quase em frente à base da corporação na comunidade.