Agentes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e voluntários participam das buscasCELSO BARBOSA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 28/02/2022 13:46

Rio - A Defesa Civil afirmou nesta segunda-feira que subiu para 231 o número de mortos pelas chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, no último dia 15 de fevereiro. Dentre as vítimas 137 são mulheres, 94 homens e 44 menores de idade.

As equipes encerraram neste domingo as buscas no Morro da Oficina . O local, no bairro Alto da Serra, foi um dos mais atingidos pela tempestade, com 93 pessoas mortas.

Os bombeiros seguem em operação de busca nos outros pontos críticos da Cidade Imperial, como no bairro Chácara Flora, onde duas pessoas são procuradas, e fazem varredura nos rios da cidade em busca de três outras vítimas, seguindo indícios do desaparecimento.

Cerca de 230 militares atuam na operação de busca contínua em Petrópolis desde terça-feira (15). Durante esse período o Corpo de Bombeiros registrou mais de 100 pontos de buscas e envolveu mais de 500 bombeiros fluminenses, 140 de outros estados. Além disso, contaram mais de 50 cães farejadores para encontrar os desaparecidos.

Petrópolis lança portal de transparência com recursos recebidos e gastos após chuvas

As informações do Portal revelam que a cidade recebeu R$ 222 mil em doações feitas diretamente em conta criada pela prefeitura e R$ 4 milhões em recursos federais, R$ 30 milhões em repasses feitos pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).