Davi, conhecido como Gêmeos no Morro do Urubu, tinha um mandado de prisão preventiva por roubo de carros e de cargas - Divulgação

Davi, conhecido como Gêmeos no Morro do Urubu, tinha um mandado de prisão preventiva por roubo de carros e de cargasDivulgação

Publicado 28/02/2022 22:30

Rio - Conhecido pela alcunha de Gêmeos, Davi Franca Silva, de 25 anos, foi preso nesta segunda-feira (28) enquanto curtia o 'feriado' de Carnaval na Praia da Barra. Policiais da 24ª DP (Piedade) cumpriram mandado de prisão preventiva do integrante da facção criminosa que comanda o Morro do Urubu, na Zona Norte do Rio.

Responsável pelas encomendas de veículos roubados e roubo de cargas, Davi trabalhava com a clonagem de carros que, posteriormente, eram anunciados em canais de venda como o OLX e atuava no desmanche dos automóveis e revendia as peças em ferros velhos.



Davi também é investigado por extorsão. O criminoso exigia o pagamento de resgate para devolver os veículos roubados aos respectivos proprietários.