Decisão do prefeito de Caxias em desobrigar o uso de máscaras em locais abertos e fechados divide opiniões de moradoresReginaldo Pimenta

Publicado 01/03/2022 17:23 | Atualizado 01/03/2022 17:24

DIA que a decisão de manter ou não o uso obrigatório de máscara em locais fechados será tomada na próxima segunda-feira (7). Atualmente, as máscaras são obrigatórias em espaços fechados e no transporte público. O encontro com o Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) e a secretaria Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz confirmou aoque a decisão de manter ou não o uso obrigatório de máscara em locais fechados será tomada na próxima segunda-feira (7). Atualmente, as máscaras são obrigatórias em espaços fechados e no transporte público. O encontro com o Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) e a secretaria estava previsto para acontecer no dia 14 de março , no entanto, os números favoráveis ajudaram na antecipação.

De acordo com Soranz, está cada vez mais difícil encontrar um caso grave de covid-19 em vacinados. "O efeito protetor das vacinas contra à covid são inquestionáveis. A alta cobertura na população carioca e a proibição de entrada de turistas não vacinados fizeram toda a diferença", afirmou. Soranz também analisou a queda significativa da taxa de positividade dos testes para a doença desde o dia 19 de fevereiro. "É menor que 5%, considerado pela OMS como ideal e o número de internados se mantém abaixo de 1% sendo que em sua imensa maioria não tem esquema vacinal completo".

A obrigatoriedade da comprovação da vacina de reforço também estará em pauta. As autoridades querem desenvolver um plano para dar fim ao passaporte vacinal.

Cobertura vacinal em idosos

Aproveitando que nesta terça-feira (1), além de ser aniversário da cidade do Rio de Janeiro, também é comemorado o Dia Nacional do Idoso, o secretário compartilhou nas redes sociais alguns números favoráveis para essa faixa etária. "A taxa de internação entre idosos não vacinados ou com vacinação incompleta foi 26 vezes a taxa de idosos internados com dose de reforço. A taxa de óbitos entre idosos não vacinados ou com vacinação incompleta foi 32 vezes a taxa de óbitos em idosos com dose de reforço", escreveu.