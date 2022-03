Com a queda de número de novos casos de covid-19 no Rio, prefeitura pretende ampliar a vacinação na cidade - Reprodução

Publicado 01/03/2022 19:22

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira (8), 1.996.760 casos confirmados e 71.781 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.082 novos casos e três mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,59%.



Entre os casos confirmados, 1.914.519 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 10,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 8%.

Vacinação é retomada na Quarta de Cinzas

Centros municipais de saúde e clínicas da família retomam nesta quarta-feira (2) a vacinação contra a covid-19 na cidade do Rio. O horário de funcionamento dos pontos de imunização voltam ao horário normal, de 8h às 17h.

A prioridade do Rio é ampliar a dose de reforço: pessoas de 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses podem ser imunizadas. Mas é possível antecipar para o intervalo de três meses em casos de viagem, problemas de saúde, ou outras questões pessoais.

Já na vacinação infantil, crianças com comorbidades ou deficiências que tomaram a primeira dose da Pfizer há 21 dias ou mais podem tomar a segunda.