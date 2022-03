Posto de combustível localizado na Rua Teresa teve a estrutura comprometido pelo temporal e foi condenado pela Defesa Civil - Glauber Carvalho/GOV RJ

Publicado 01/03/2022 16:05

Petrópolis - Numa ação coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras do estado, um posto de combustível que apresentava risco de desabamento foi demolido, nesta terça-feira (1/3), em Petrópolis. O estabelecimento estava localizado na Rua Teresa. Uma retroescavadeira e cinco caminhões foram usados na demolição do estabelecimento, que estava com as estruturas comprometidas por pedras e lixo que desceram com as chuvas.

O local foi condenado pela Defesa Civil. Nenhum funcionário ficou ferido no dia das fortes chuvas. No entanto, o corpo de um senhor que morava próximo ao posto foi encontrado entre os escombros. Durante todo o Carnaval, as ações de limpeza continuam em Petrópolis. Já foram retiradas mais de 35 mil toneladas de resíduos, além da desobstrução de mais de 20 vias. Somente da Rua Teresa já foram retirados mais de 500 caminhões de sedimentos.



"A força-tarefa do governo do estado já dura duas semanas e não parou um dia sequer. Nós vamos ajudar em tudo que for possível a cidade a se recuperar. É isso que estamos fazendo. O cenário já é bem melhor e, com a ajuda de todos, Petrópolis vai se reerguer", declarou o governador Cláudio Castro.



Em Petrópolis desde o último dia 15, o secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, esteve no local para acompanhar a demolição.



"Nós estamos fazendo toda limpeza aqui da Rua Teresa e, atualmente, o cenário é bem diferente do que encontramos. Sabemos que há muito trabalho pra fazer e parte do posto poderia desabar a qualquer momento. Nossa expectativa é de que os comerciantes possam reabrir ineditamente suas lojas e com mais segurança. Todos os nossos esforços estão concentrados para que Petrópolis volte à normalidade. Por isso, trabalhamos duro todos os dias de Carnaval aqui na cidade", destacou Max Lemos.



O proprietário do posto, Sérgio Bernardes, de 48 anos, tem esperança em dias melhores e gratidão por nenhum funcionário ou ente querido ter perdido a vida na tragédia.



"No dia foi, uma sensação terrível, mas, felizmente, estamos vivos e isso é o que mais importa. Agora, é colocar a cabeça no lugar e recomeçar. O objetivo é reabrirmos com contêiner e em três meses estarmos em funcionamento. Agradecemos muito a toda equipe do governo do estado que tem nos ajudado neste momento", disse o empresário.



Durante o Carnaval, a operação de limpeza do governo do estado ocupou as ruas de Petrópolis com mais de 70 equipamentos, entre caminhões, máquinas, caminhões pipa, Vacaal e outros.