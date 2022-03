Cerca de 500 bombeiros trabalharam em Petrópolis - Divulgação

Publicado 01/03/2022 14:24 | Atualizado 01/03/2022 14:34

Rio - Número de vítimas da tragédia em Petrópolis, na Região Serrana, subiu para 232, nesta terça-feira, duas semanas após o início da operação de buscas. De acordo com a Polícia Civil, 137 mulheres, 94 homens, desses 44 menores, deram entrada no Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC) de Petrópolis. Um dos corpos ainda não foi identificado.

O corpo encontrado nesta manhã estava na Chácara Flora, onde estão concentradas as buscas dos militares do Corpo de Bombeiros. Ainda são procuradas, quatro pessoas. Outros pontos que são vasculhados pelos socorristas são as efluentes dos rios que cortam as cidades.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhos seguirão por 24 horas até que todos os desaparecidos sejam encontrados, sem data para terminar. Foram mais de 100 pontos de buscas, com deslizamentos e enchentes, mais de 500 bombeiros trabalhando e cerca de 50 cães farejadores. Ao todo, 24 pessoas foram resgatadas com vida.

Neste domingo, as buscas foram encerradas no Morro da Oficina, uma das áreas mais afetadas por deslizamentos na terça-feira (15). Na localidade, foram encontrados 93 dos 232 corpos da tragédia no Centro Histórico de Petrópolis.

A Prefeitura de Petrópolis mantém 13 pontos de apoio para os desabrigados pelas chuvas. De acordo o município, 886 pessoas estão sem suas casas ou desalojadas. Parte dessas pessoas estão em escolas da rede pública de ensino. No local, as famílias tem alimentação, atendimento de assistência social, médico e psicológico.