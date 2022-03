O celular roubado foi recuperado pela polícia - Polícia Civil / Divulgação

O celular roubado foi recuperado pela políciaPolícia Civil / Divulgação

Publicado 01/03/2022 13:28 | Atualizado 01/03/2022 13:39

Rio - Policiais do 23º BPM (Leblon) prenderam em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (28), um assaltante que roubou o telefone de um turista colombiano em frente a um hotel localizado na Rua Francisco Otaviano, em Ipanema, Zona Sul do Rio.

Segundo a polícia, após o roubo, o acusado tentou escapar em direção à Avenida Vieira Souto, via principal do bairro, mas foi contido por pessoas que estavam no local. Em seguida, ele foi preso pelos PMs.

O telefone celular do turista, que havia sido jogado na areia da praia pelo assaltante enquanto fugia, foi recuperado. O homem foi levado para a 12ª DP (Copacabana), onde está preso. E a ocorrência encaminhada para a 14ª DP (Leblon), depois registrada na Delegacia de Atendimento ao Turista.