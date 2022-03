Explosivos colocados por assaltantes destruíram interior de duas agências em Quatis - Divulgação

Publicado 01/03/2022 13:14

Rio - A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (1º) dois suspeitos de participar da explosão de duas agências bancárias em Quatis , no sul do estado do Rio. Segundo informações divulgadas pela corporação, a dupla faria parte do bando que explodiu e roubou o dinheiro dos caixas eletrônicos de unidades do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, na madrugada da última segunda-feira. Eles foram levados à 100ª DP (Porto Real).

Durante a ação do crime, os policiais militares chegaram no momento em que o grupo estava se preparando para fugir e houve confronto. Os bandidos conseguiram fugir do local com o carro de um morador, que logo após foi abandonado em uma área de matagal da cidade.

A Polícia Militar enviou grupos do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) para ajudar na caçada aos criminosos. Os militares contam também com o suporte aéreo operacional e logístico do Grupamento Aéreo-Móvel da Polícia Militar do Rio de Janeiro (GAM).

Parte da quantia roubada, guardada em um malote, e alguns armamentos foram recuperados por policiais militares. Além disso, o Esquadrão Antibombas da Polícia Civil foi chamado para remover as dinamites nas agências do banco.