PM foi morto em ataque a tiros nesta quinta-feira (3)Disque Denúncia / Divulgação

Publicado 03/03/2022 22:06

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira (3), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do cabo da Polícia Militar, Igor Lima Barros, de 36 anos

Lotado no 15º BPM (Duque de Caxias), ele foi baleado na manhã desta quinta (3), durante uma operação no Parque das Missões, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando a equipe que ele integrava foi atacada a tiros por traficantes. Igor chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Doutor Moacyr do Carmo, também em Caxias, mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo os agentes, o objetivo da operação na região era coibir roubo de cargas e veículos. Em nota, a PM lamentou a morte do cabo e disse que ele ingressou na corporação em 2010. Igor será enterrado nesta sexta-feira (4), às 15h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste da cidade.