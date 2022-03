Passageiros de ônibus tentam se salvar, enquanto enchente arrasta os veículos - Reprodução

Publicado 03/03/2022 20:53



Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) instaurou, nesta quinta-feira, um inquérito civil para apurar as responsabilidades relacionadas aos dois ônibus da empresa Petro Ita que caíram no Rio Quitandinha , resultando em diversos mortos e feridos, no dia 15 de fevereiro, durante a tragédia provocada pelas fortes chuvas na cidade imperial.

Entre as medidas iniciais, a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis requisitou que a Secretaria de Defesa Civil informe se havia agentes do órgão próximos ao local do incidente, controlando o acesso de veículos à rua Washington Luís. Em relação à Viação Petro Ita, solicitou os protocolos da empresa no que se refere a situações de pânico e incêndio, além da indicação de quem eram os motoristas e cobradores dos ônibus.

O objetivo do inquérito é coletar informações, depoimentos, documentos e realizar outras diligências para verificar eventual erro de ação civil pública.

Relembre o caso

Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram as pessoas tentando sair pela janela e se agarrando à estrutura do ônibus, enquanto o veículo é arrastado pela correnteza que se formou com a enchente. Pessoas disputavam espaço na parte do ônibus que ainda não estava submersa, mas ainda assim algumas foram arrastadas pela enchente.