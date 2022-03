Criminoso foi preso nesta quinta-feira em Maricá - Disque Denúncia / Divulgação

Criminoso foi preso nesta quinta-feira em MaricáDisque Denúncia / Divulgação

Publicado 03/03/2022 19:14

Rio - Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise, prenderam, na tarde desta quinta-feira (3), o criminoso identificado como Everaldo Alves de Morais, o "Baixinho", de 37 anos. De acordo com os agentes, ele é suspeito de cometer crime de latrocínio (roubo seguido de morte) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no ano de 2015.

Na ocasião, o bandido roubou um estabelecimento comercial e matou o proprietário do local com golpes de taco de sinuca quebrado. Após assassinar a vítima, o criminoso fugiu para a região de Maricá, na Região Metropolitana, onde estava foragido desde 2018. Ainda segundo a polícia, Everaldo estava sendo monitorado e vinha se escondendo no Morro da Casa Branca, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Através de um trabalho de inteligência e após informações de sua localização, os policiais conseguiram localizar "Baixinho". A ocorrência foi conduzida a 76ª DP, no Centro de Niterói, onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis do caso. O preso foi encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.