Uerj amplia parque tecnológico hospitalar com aquisição de novos aparelhos - Foto: Divulgação

Uerj amplia parque tecnológico hospitalar com aquisição de novos aparelhos Foto: Divulgação

Publicado 03/03/2022 18:51

Rio - O Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe) recebeu novos equipamentos para tratamento de pacientes oncológicos, além de possibilitar a realização de novos exames cardíacos, cerebrais e arteriais. Com o investimento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), o setor de radioterapia do Hupe passa a contar com dois aceleradores lineares, uma braquiterapia, um Pet Scan e um tomógrafo com 64 canais.

“Nossa preocupação é melhorar sempre as condições de atendimento, tendo em vista a responsabilidade que temos com a vida das pessoas. Nossa gestão investiu fortemente na aquisição de novos aparelhos com alta tecnologia, o que vai beneficiar os pacientes em tratamento com radioterapia, possibilitando aumento significativo na oferta de vagas mensais”, afirmou o reitor Ricardo Lodi.



Os aparelhos são importantes para os diagnósticos e tratamentos, além de ajudar em procedimentos cirúrgicos. Além dos aparelhos para tratamentos oncológicos, o Hupe recebeu o de hemodinâmica, para ajudar em exames cardíacios, cerebrais e arteriais. Eles ficam localizados no prédio do Centro Universitário de Controle do Câncer. O segundo andar do CUCC passa por obras, que custaram em torno de 10 milhões, obtidos junto à Secretaria de Estado de Saúde (SES).



“Entre as lições que tivemos na pandemia, a de que investir em saúde pública é investir no futuro é a mais importante. Por isso, continuamos cumprindo nosso papel social, contribuindo para mudar a vida das pessoas”, ressaltou Ricardo Lodi.