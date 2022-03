Agentes do Detro-RJ durante uma fiscalização de ônibus intermunicipais na Central do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro - Detro-RJ - Divulgação

Agentes do Detro-RJ durante uma fiscalização de ônibus intermunicipais na Central do Brasil, na cidade do Rio de JaneiroDetro-RJ - Divulgação

Publicado 03/03/2022 18:05 | Atualizado 03/03/2022 18:12

Rio - A 'Operação Carnaval', realizada pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), entre os dias 24 de fevereiro até esta quarta (3), para coibir o transporte irregular e verificar a prestação do serviço de transporte intermunicipal regular, aplicou 37 multas, sendo 19 só na frota regular de ônibus e outras 18 em veículos realizando transporte irregular.

Os agentes do Detro atuaram na Rodoviária do Rio, São Pedro da Aldeia, Barra de Guaratiba, entorno do Aeroporto Santos Dumont, Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Cabo Frio e Américo Fontenelle (Central).

A operação foi motivada pelo aumento da demanda de passageiros que normalmente deixam a capital em direção às demais cidades do estado durante o feriado, e com o aumento no fluxo de transportes foi identificado “entre as principais irregularidades encontradas na frota regular estão: Atraso superior a 10 (dez) minutos na partida de linhas rodoviárias; não manter a limpeza do veículo no início de cada viagem do ponto de partida; descumprir normas de acessibilidade e não manter despachantes nos pontos de origem e destino”, informou o órgão.