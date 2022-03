Número contabilizou todos os casos entre o sábado de carnaval (26) e a quarta-feira de cinzas (2) - Fabio Costa/ Agência O Dia

Publicado 03/03/2022 16:13 | Atualizado 03/03/2022 16:25

Rio - O número de vítimas de afogamentos em todo o Estado do Rio chegou a 797 durante os cindo dias de feriado de Carnaval, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (3) pelo Corpo de Bombeiros.

Na cidade do Rio, desde o sábado (26), até a Quarta-Feira de Cinzas (02), foram contabilizados cerca de 270 afogamentos somente na região de cobertura do 3° Grupamento Marítimo de Copacabana (GMar), que cobre do Leme à São Conrado.

Desde o início do ano, os locais com mais registros de resgates foram nos grupamentos marítimos de Copacabana, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Cabo Frio e Paraty.

Ocorrências no Estado do Rio durante o feriado de Carnaval:

Resgates: 797

Crianças perdidas: 539

Prevenções: 48.749