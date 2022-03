Velório ocorrerá no Átrio do Palácio Universitário, no campus Praia Vermelha da UFRJ - Reprodução/Redes Sociais

Velório ocorrerá no Átrio do Palácio Universitário, no campus Praia Vermelha da UFRJReprodução/Redes Sociais

Publicado 03/03/2022 14:21

Rio - O físico e professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e ex-presidente da Eletrobras, Luiz Pingueli Rosa, faleceu na manhã desta quinta-feira (03) aos 80 anos, no Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio. A causa da morte não foi divulgada. A reitoria da universidade declarou luto oficial de três dias. O velório ocorrerá às 17h desta quinta-feira, no Átrio do Palácio Universitário, no campus Praia Vermelha.

fotogaleria

O físico começou sua carreira como militar, ainda jovem. No entanto, pediu demissão após ser preso por não apoiar o Golpe Militar em 1964. Em seguida, começou a faculdade de Física na UFRJ e se formou em 1967. Após mais dois anos de estudo conseguiu o título de mestre em Engenharia Nuclear na universidade e, logo após, se tornou doutor em Física pela PUC-Rio.

Pinguelli foi diretor da Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (Coppe) por quatro mandatos e presidente da Eletrobras, entre 2003 e 2004. O docente também era membro titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC). Orientador de dezenas de dissertações de mestrado e teses de doutorado, o professor recebeu diversos prêmios, entre eles o de personalidade do ano de 2014, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O professor teve forte atuação internacional como pesquisador e professor visitante das Universidades de Standford (SLAC), da Pennsylvania, de Grenoble e de Cracóvia, na Polônia, do Centre International pour l'Environnement et le Développement, em Paris, do Centro Studi Energia Enzo Tasseli, do Ente Nazioanale per l´Energia Nucleare e Fonti Alternative, ambos na Itália, e da Fundação Bariloche, na Argentina.

Além disso, Pinguelli foi fundador da Associação de Docentes da UFRJ (Adufrj), tendo sido seu primeiro presidente. Suas áreas de pesquisas se concentravam em planejamento energético, mudanças climáticas, além da epistemologia e história da ciência. As pesquisas de Pinguelli também já se dedicaram à engenharia nuclear, física de reatores, física teórica e física de partículas.

"O Brasil perde um grande pesquisador, professor e Brasileiro. Um homem à frente do seu tempo. Que os seus ensinamentos e reflexões perdurem. Minha solidariedade aos membros da COPPE/UFRJ”, lamentou a reitora da UFRJ, professora Denise Pires de Carvalho.