Cães de suporte emocional receberam carteirinha do Governo do Estado - Foto: Divulgação

Cães de suporte emocional receberam carteirinha do Governo do EstadoFoto: Divulgação

Publicado 03/03/2022 21:56

Rio - A partir desta quinta-feira, todas as bases do Segurança Presente irão receber coletores de tampinhas plásticas, que serão revertidas em doação de ração e castrações de cães e gatos. A parceria do Governo do Estado com a Subscretaria de Proteção Animal (RJPet) vai realizar ações de conscientização sobre proteção e bem-estar dos bichos, além de campanhas de adoção

Nesta quinta, em um evento no Palácio Guanabara, foram concedidas as primeiras cinco carteirinhas a cães de suporte emocional, que auxiliam pessoas em tratamento mental. "Essa parceria é uma prova de trabalho em união, um cuidando do outro. É uma ideia que está presente no Governo do Estado, com todas as secretarias trabalhando em conjunto pelos fluminenses", disse o governador Cláudio Castro (PL).



Até o momento, seis bases do Segurança Presente já contam com os coletores de tampinha: Leblon, Lagoa, Ipanema, Copacabana, Botafogo e Laranjeiras. "Essa parceria, além das ações de cidadania, vai promover medidas sanitárias para os animais. Daremos suporte no controle, prevenção e erradicação de doenças, incentivando, ainda, a posse responsável", contou o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcelo Queiroz.

Suporte emocional