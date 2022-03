Palácio Pedro Ernesto homenageia a Ucrânia, país do Leste Europeu invadido por forças russas no dia 24/02 - Foto: Divulgação / Câmara de Vereadores do Rio

Palácio Pedro Ernesto homenageia a Ucrânia, país do Leste Europeu invadido por forças russas no dia 24/02Foto: Divulgação / Câmara de Vereadores do Rio

Publicado 03/03/2022 20:32 | Atualizado 03/03/2022 21:15

Rio - A fachada da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro foi iluminada nesta quinta-feira (3), com as cores da bandeira da Ucrânia. O ato é uma homenagem do Palácio Pedro Ernesto, no Centro da Cidade, ao país do Leste Europeu que foi invadido pela Rússia no dia 24 de fevereiro.

Em nota, a Câmara informou que “em solidariedade ao povo ucraniano, as luzes azuis e amarelas, cores da bandeira da Ucrânia, vão colorir a fachada do Palácio até este fim de semana”.