PM morto durante operação na Baixada será enterrado nesta sexta | Rio de Janeiro | O Dia

Igor Barros, cabo da PM mortoDivulgação/Polícia Militar

Publicado 03/03/2022 20:02

Rio - O cabo da Polícia Militar, Igor Lima Barros, de 36 anos, que morreu na manhã desta quinta-feira (3), após ser baleado durante uma operação do 15º BPM (Duque de Caxias) no Parque das Missões, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, será enterrado nesta sexta-feira (4) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste da cidade. O horário ainda não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Militar, Igor foi atingido quando a equipe que ele integrava foi atacada a tiros. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Doutor Moacyr do Carmo, também em Caxias, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre outros feridos, prisões ou apreensões na operação.

Ainda segundo os agentes, o objetivo da operação na região era coibir roubo de cargas e veículos. Em nota, a PM lamentou a morte do cabo e disse que ele ingressou na corporação em 2010.

Nas redes sociais, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, comentou sobre a morte do policial e manifestou solidariedade aos familiares da vítima. "Lamento a morte em serviço do cabo Igor Lima Barros, atacado por criminosos durante operação em Duque de Caxias. A minha solidariedade aos familiares, amigos e toda a @PMERJ".