Bruno Caetano Campos, miliciano que fugiu de presídio nesta quarta-feira (2) - Reprodução

Publicado 03/03/2022 18:43 | Atualizado 03/03/2022 18:55

Rio - Policiais Penais da Divisão de Busca e Recaptura (Recap) e a direção do Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, no Complexo de Gericinó, localizaram o miliciano Bruno Caetano Campos, de 29 anos, que cumpria pena na unidade e fugiu na noite da última quarta-feira (2) enquanto estava sozinho em uma das celas. O criminoso foi encontrado nesta tarde na casa da parentes, no Jardim Bela Vista, em Campo Grande, Zona Oeste.

Procurada pelo DIA, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que Bruno teria alegado que estava sendo ameaçado dentro do presídio e por isso estaria separado dos outros detentos. Além disso, a pasta disse que engenheiros da Seap irão periciar o local onde o miliciano conseguiu a fuga "para identificar eventuais fragilidades".

O criminoso estava preso por homicídio e já havia respondido a um procedimento disciplinar por ter ficado foragido após não retornar de visita periódica familiar na data prevista. Bruno foi preso inicialmente em março de 2016 por policiais civis que descobriram o esconderijo do miliciano, em Conceição de Jacareí, na Costa Verde.

Agora, o bandido ficará preso na Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), onde responderá a procedimentos disciplinares.