Banhistas lotam a praia de Copacabana, na Zona Sul, no calor de 38ºC que fez hoje(03/03) no Rio. - Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 03/03/2022 17:23

Rio - O clima no Rio está no estilo "um sol para cada um". Pelo segundo dia consecutivo, a cidade do Rio é a mais quente do país e a informação foi confirmada pelo Centro de Operações Rio (COR). Por meio do Boletim Alerta Rio, o COR informou que nesta quinta-feira a temperatura mais alta foi registrada em Santa Cruz, na Zona Oeste, onde os termômetros registraram 38ºC, às 13h15, ocasionando a maior sensação térmica: 45ºC.



Do outro lado da cidade, Márcia Cristina, 47 anos, moradora da Mangueira, na Zona Norte, trabalha como vendedora ambulante nos arredores do Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, também localizado na Zona Norte, diz que está difícil de suportar. “Olha, eu trabalho assim todos os dias, mas hoje tá complicado. Haja água pra suportar, mesmo que a gente consiga um lugarzinho pra se esconder do sol, mas o mormaço tá demais. Esses dias têm sido complicados, mas hoje superou”, reclama.



Ontem, quarta-feira (02/02), o Rio já apresentava registrava uma das maiores temperaturas do ano, o que também tinha acontecido na terça (01/03), com as temperaturas de 37ºC e 38ºC, respectivamente. Por enquanto, não há previsão de chuva e ventos que possam, pelo menos, amenizar o calorão.



Nas redes sociais os internautas não perderam o bom humor ao reclamar do calor:

Boa tarde... Últimos dias... #maçaricoligadonoRj @ Aterro do Flamengo http://t.co/JzlZc1I0 — Leonardo (@DiogoLeo) December 26, 2012 Quase nada...#calornoRJ #rio40graus pic.twitter.com/JRWEHABSwI — sol_r (@su00_k) October 3, 2020 Como eu me sinto com maçarico ligado #calornoRJ #calorinfernal pic.twitter.com/Dt89YvPs2n — Andréa Brandão (@andreabrandaoab) January 25, 2022



Um sinal de refresco



Ainda segundo o Alerta Rio, entre o final desta quinta-feira (03/03) e ao longo da sexta-feira (04/03), um sistema de alta pressão manterá o tempo estável na cidade do Rio de Janeiro, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas seguirão estáveis e elevadas.



Já para o sábado (05/03), novamente os ventos em altos níveis causarão ligeiro aumento de nebulosidade, mas ainda assim não há previsão de chuva.



E entre domingo (06/03) e segunda-feira (07/03), o céu volta a ficar claro e parcialmente nublado, mas sem chance de previsão de chuva para o município.

Cuidados com a saúde



A dermatologista Joana Darc Diniz, diretora científica da Sociedade Brasileira de Medicina Estética, ressalta que o calor intenso de 38 graus exige cuidados redobrados com a saúde. “Os dias ensolarados podem fazer mal à pele, como queimaduras, manchas, bolhas, sensação constante de calor, envelhecimento precoce e o que é pior, aumentar o risco de câncer de pele. Por isso, seja no trabalho ao ar livre ou na praia a lazer, a pele deve estar sempre protegida. Muitas manchas de sol são irreversíveis”, explica.



A profissional ainda reforça que “todo cuidado é pouco. É muito importante manter a pele saudável na estação mais quente do ano. Em casa, no lazer, no trabalho, ou até mesmo para ir ao supermercado. O uso regular de protetor solar a qualquer hora do dia e local é fundamental”.