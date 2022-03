Foto de arquivo: Praia da Macumba - Ricardo Cassiano

Publicado 03/03/2022 22:34

Rio - O do Corpo de Bombeiros interrompeu, na noite desta quinta-feira, as buscas por William Mattozo e Anderson da Silva, desaparecidos no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Os militares irão retomar, na manhã desta sexta-feira, a procura pelos dois homens que desapareceram no mar no feriado de Carnaval.

Nesta quinta, os bombeiros encontraram o corpo de Anois de Morais, de 57 anos, que ddesapareceu após um naufrágio que aconteceu no domingo, na Baía de Guanabara. Na tarde do último domingo (27), uma embarcação com oito pessoas naufragou entre as ilhas de Paquetá e Brocoió. Sete foram salvas por barcos que estavam no local, mas Anois ficou desaparecido. Os bombeiros foram acionados para realizar o resgate do corpo, que foi encaminhado para o IML do Centro.

Na noite de terça-feira, por volta das 21h40, William Mattozo, de 32 anos, desapareceu após se afogar na altura do Posto 12 da Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio. As buscas tiveram início na mesma noite e foram retomadas na quarta-feira, mas sem sucesso. O Grupamento da Barra da Tijuca, responsável pela ação, voltou a procurar pelo banhista na manhã desta quinta-feira.



O Corpo de Bombeiros deu início, nesta quinta-feira, ao quinto dia de buscas por Anderson da Silva, de 34 anos, que desapareceu na Praia da Macumba, também no Recreio. O homem está sendo procurado desde domingo por equipes da Barra da Tijuca e de Copacabana. Anderson pescava em cima de uma pedra no sábado, quando foi atingido pelas ondas e caiu no mar.