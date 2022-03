Carlos Eduardo Menezes de Jesus foi morto em novembro de 2011 - Foto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 03/03/2022 18:05 | Atualizado 03/03/2022 18:14

Rio - A Justiça do Rio decidiu, nesta quinta-feira (3), pedir o desligamento do policial militar Miguel Ângelo da Silva Medeiros da corporação. O PM foi condenado pela morte do músico Carlos Eduardo Menezes de Jesus, o Dudu, filho do coreógrafo Carlinhos de Jesus. A decisão saiu após quase 10 anos da morte de Carlos Eduardo, assassinado a tiros em Realengo, na Zona Oeste do Rio.

Na decisão, a juíza Tula Mello, da 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça, pediu para oficiar o comandante da Polícia Militar, o secretário de Fazenda e o secretário de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro para que os pagamentos ao PM sejam cessados e que ele seja desligado.

Em 2017, Miguel Ângelo da Silva Medeiros foi condenado a 16 anos e quatro meses de regime fechado. De acordo com o Código Penal brasileiro, a perda do cargo de servidor público só acontece depois do fim do julgamento do processo, quando não há mais possibilidade de recursos.

O cantor foi morto em novembro de 2011, quando deixava um bar em Realengo. Na ocasião, ele foi atingido por disparos feitos por dois homens que estavam em uma motocicleta.



Outro acusado de envolvimento com o crime, o PM Antré Pedrosa foi absolvido pela Justiça por falta de provas no processo. Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que, dias antes, os colegas do grupo em que Dudu era vocalista entraram em uma briga com um policial militar.