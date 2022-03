Alexandre Gonçalves Silva foi morto em Honório Gurgel - Foto: Reprodução / Redes sociais

Alexandre Gonçalves Silva foi morto em Honório GurgelFoto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 03/03/2022 17:51 | Atualizado 03/03/2022 17:53

Rio - O jovem Alexander Gonçalves Silva, de 20 anos, morto após ser atingido por tiros na cabeça e no tórax, na noite desta terça-feira (1) , em Honório Gurgel, Zona Norte do Rio, foi enterrado nesta tarde no Cemitério de Inhaúma, também na Zona Norte. Na despedida, amigos e familiares pediram por justiça. "Espero que tudo isso tenha algum resultado. Meu filho não pode tomar um tiro assim do nada. Quero entender o que aconteceu", desabafou Cláudia Gonçalves, mãe do rapaz.

Cerca de 100 pessoas estiveram no local do último adeus. A maioria delas vestia camisa com dizeres como: "na vida pode existir milhares, mas nenhum vai ser como você" e "saudade eterna".

Rio,03/02/2022- INHAUMA, Cemiterio de Inhauma, enterro de Alexander Goncalves, morto a tiros quando andava com o tio em uma de honorio Gurgel. Na Foto. amigos de Alexander Goncalves.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cleber Mendes/Agência O Dia

Um amigo de infância de Alexander comentou sobre o convívio com o amigo e falou de alguns sonhos que ele tinha. "Ele queria ser jogador de futebol. No aniversário dele a gente se reunia sempre. Ele faria 21 anos agora no dia 8 de maio. Agora não vamos ter mais ele do nosso lado. Estamos de coração partido", relatou Júnior Santos de 28 anos.

Entenda o caso

Na terça-feira (1), Alexander estava andando pela Rua Mirinduba, esquina com a Rua Bagdad, em Honório Gurgel, com o tio, quando os dois foram atingidos por tiros. Os dois foram socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Na unidade de saúde, o tio contou aos policiais do 9º BPM (Madureira), que foram acionados, que notou que estava machucado após ouvir um barulho. Ele não soube responder de onde os tiros partiram. O homem foi atendido no local e liberado pela equipe médica, já o jovem acabou não resistindo.

Em nota, a Polícia Civil disse que agentes da Delegacia de Homicídios da Capital realizaram a perícia no local e analisam imagens de câmeras de segurança para esclarecer os responsáveis pela morte de Alexander. Ainda não há informações sobre a motivação ou a dinâmica do crime.