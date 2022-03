Jovem morre após ser baleado na cabeça em Bento Ribeiro - Foto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 02/03/2022 19:08 | Atualizado 02/03/2022 19:30

Rio - Um jovem foi morto a tiros, na noite desta terça-feira, em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio. O homem, identificado como Alexander Gonçalves Silva, 20 anos, estava andando pelo bairro com o tio, que foi ferido na perna, quando foi atingido por disparos na cabeça e no tórax. Os dois foram levados para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas Alexander não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a possível motivação ou dinâmica do crime.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 9º BPM (Madureira) foi acionada para a ocorrência no hospital em que as vítimas deram entrada. No local, o tio de Alexander, que não teve a identificação divulgada, contou aos agentes que eles estavam andando pela Rua Mirinduba, esquina com a Rua Bagdad, quando foram atingidos pelos tiros. Ele não soube responder de onde os tiros partiram. O homem foi atendido no local e liberado pela equipe médica.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando o crime. A perícia foi realizada no local e os agentes da especializada analisam imagens de câmeras de segurança para esclarecer os responsáveis pela morte de Alexander.

O sepultamento de Alexander Silva acontecerá nesta quinta-feira, às 15h, no Cemitério de Inhaúma, Zona Norte do Rio. No dia oito de março, o jovem completaria 21 anos.