Trânsito intenso na Linha Vermelha nesta Quarta-Feira de Cinzas (2) - Reprodução

Publicado 02/03/2022 19:53

Rio - Motoristas que optaram por retornar para casa nesta quarta-feira, após o feriadão de Carnaval, enfrentam trânsito bom nas principais vias do Estado. De acordo com o serviço de monitoramento da CCR Via Lagos, na RJ-124, por volta das 19h, a pista sentido Rio de Janeiro registrava fluxo intenso e com lentidão de 2 km. Já a pista sentido Região dos Lagos tem tráfego normal.

Ainda segundo a CCR Via Lagos, a movimentação de retorno começou na terça-feira (1), com a passagem de 33 mil veículos, mas o dia de maior fluxo em direção ao Rio foi estimado para hoje, quando são esperados 39 mil veículos. A previsão é que a quinta-feira (3) também seja de fluxo intenso, com a previsão de 29 mil veículos e a movimentação de volta para casa se estenderá até a segunda-feira (7).

Ponte Rio-Niterói

Na ponte Rio-Niterói, às 19h22, o tempo de travessia sentido Niterói e Rio era de 13 minutos. A Ecoponte estima que para a volta do feriadão, 144 mil veículos vão seguir no sentido Rio nesta Quarta-Feira de Cinzas e quinta-feira (3).

Linha Amarela

Motoristas que trafegam pela Linha Amarela também encontram trânsito bom, sem engarrafamento. A Lamsa, concessionária que administra a via, informou que até às 19h25 o trânsito era normal sendo Barra da Tijuca e Fundão. A Lamsa estimou a passagem de 600 mil veículos pelos dois sentidos da Linha Amarela durante os dias de Carnaval, entre sexta (25) e a Quarta-Feira de Cinzas.



BR-101

No km 308, em São Gonçalo, sentido Rio de Janeiro, um ônibus teve pane e interditou a faixa direita, resultando em 5 km de congestionamento. Às 19h30 a faixa já havia sido liberada, mas o congestionamento permanece.

Linha Vermelha

Às 18h30, a CET-Rio informou que na Linha Vermelha, sentido Baixada Fluminense, tem trânsito com retenções na altura do hospital do Fundão e intenso a lento na altura do Galeão.

BR-040

A Concer, concessionária que administra a BR -040 informou que até às 19h40 o tráfego operava com normalidade. Em ambos os sentido e em todo trecho da BR-040. No trecho da Serra motoristas enfrentam visibilidade boa e sem chuva.