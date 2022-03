Confusão deixou os banhistas assustados na última terça-feira (1) - Reprodução / Redes Sociais

Rio - Uma briga generalizada assustou banhistas que estavam na Praia da Urca, na Zona Sul da cidade nesta última terça-feira (1). Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o tumulto na areia. Aproximadamente cinco homens trocam socos e chutes e algumas pessoas se metem no meio para tentar separar.

Em certo momento, um dos rapazes cai no chão e começa uma gritaria. Também dá para notar que crianças e mulheres correm do local.

O forte e intenso calor fez com que os banhistas ficassem com o humor alterado. Briga generalizada tomou conta da faixa de areia. pic.twitter.com/OkDgTbGFgh — Informe Legal - RJ (@legal_rj) March 2, 2022

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que equipes do 2º BPM (Botafogo) realizavam patrulhamento na região quando foram informadas sobre a confusão. Já no local, os agentes acabaram com a briga e conduziram os envolvidos à 10ª DP (Botafogo). O motivo da confusão não foi divulgado pela PM.