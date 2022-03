Circo Voador divulga nas redes sociais o evento marcado para esta quarta-feira (2) - Reprodução / Redes sociais do Circo Voador

Publicado 02/03/2022 17:54 | Atualizado 02/03/2022 18:05

Rio - O Circo Voador divulgou o adiamento de uma festa que aconteceria, nesta quarta-feira, no espaço, na Lapa, Região Central. O evento "Baile do Me Enterra na Quarta" vinha sendo confirmado pela casa, embora o Corpo de Bombeiros tivesse interditado o espaço na última sexta-feira. A comunicação sobre o adiamento foi compartilhada nas redes sociais do Circo.

Na postagem, a casa fala que o evento foi adiado e avisa que os ingressos comprados antecipadamente serão válidos para a nova data. "Fiquem Tranquilos! (...) Celebraremos juntos os 18 anos do Me Enterra em grande estilo! Até já", diz publicação feita no Instagram.

Mais cedo, os bombeiros reafirmaram que o estabelecimento não tem a liberação para realizar festas. O órgão explicou ainda que o Circo não se manifestou para solicitar a desinterdição. Uma das queixas do órgão é que o Certificado de Vistoria Anual (CVA) do espaço está vencido desde março de 2020.

Outros eventos estão marcados para o Circo devem acontecer na próxima sexta-feira (4), sábado (5) e domingo (6). Em postagem feita na segunda-feira (28), a casa compartilhou uma das agendas. "Próximo sábado, dia 05, tem comemoração de 20 anos de @quizomba com Bateria do Salgueiro, @annaratto e @donideejay Ingressos a venda na bilheteria e @eventimbrasil", diz a postagem.

O Circo Voador foi procurado pela reportagem de O DIA, mas até o momento não enviou resposta para os questionamentos.

Consumidores que compraram o ingresso antecipadamente usaram as redes sociais para demonstrar sua insatisfação com o aviso feito em cima da hora. "Horas antes da festa vocês vêm com esse aviso? Sendo que já sabiam que estavam interditados. Isso é um absurdo. Espero que devolvam o dinheiro de quem comprou antes", publicou um usuário.