Marquês de Sapucaí completa 39 anos nesta quarta-feira (2)Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 02/03/2022 16:06

Rio - Silenciosa e vazia. Foi assim que a Marquês de Sapucaí, a aniversariante do dia e um dos locais mais emblemáticos e importantes do Carnaval, amanheceu nesta Quarta-Feira de Cinzas. Tradicionalmente, no lugar da calmaria, os funcionários estariam fazendo os ajustes finais para receber as escolas de samba do Grupo Especial para a abertura dos envelopes com as notas. Pelo segundo ano seguido, não foi o que aconteceu.



No entanto, ao contrário do ano passado, o sentimento entre as escolas é de 'até logo' e não mais de incertezas. Por conta do avanço da covid-19 no início de 2022, os desfiles foram adiados para o mês de abril. Por isso, as agremiações estarão na Sapucaí na sexta-feira, dia 22 de abril, e no sábado, dia 23 de abril.

Para aqueles que tornam a magia dos desfiles realidade, a sensação é de ansiedade. Ao DIA, o presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, confessou que acordou nesta quarta-feira com a sensação de alívio e tranquilidade por saber que tudo está caminhando conforme o previsto para a realização dos desfiles. "Este é o momento para descansarmos um pouco, estamos vindo de dias de muito trabalho para que tudo aconteça sem problemas".

Perlingeiro brincou também com o 'meme' que recebeu logo nas primeiras horas do dia: "Hoje você vai sentir falta de mim", dizia a imagem com o rosto dele, dono da marcante voz que ecoou por muitos anos na Sapucaí em dia da apuração.

Selminha Sorriso, Almir Reis e Claudinho no teste de iluminação da Sapucaí Divulgação

A porta-bandeira da Beija-Flor, Selminha Sorriso, não está contando apenas os dias, mas também as horas e os minutos para voltar a desfilar na passarela. "Comparado ao ano passado, hoje eu acordei com uma sensação diferente, mas não é de tristeza não, porque eu sei que em abril vai acontecer. Os ensaios nas quadras também ajudaram a dar uma provinha de como será daqui uns dias. Abril será o melhor mês de todos!", disse animada.



Selminha relembrou que em 2021 não acordou animada assim. "Lembro que eu acordei bem triste e só chorava, a gente não sabia quando ia voltar. Na época foi adiado para julho, depois para fevereiro e adiaram mais duas vezes até chegarmos nessas datas em abril", lembrou.

39 anos da Marquês de Sapucaí





Nesta quarta-feira, a obra idealizada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, inaugurada em 1984, completa 39 anos. Um lugar que se transformou no Templo do Samba, servindo de modelo a vários outros sambódromos construídos em diversos estados brasileiros, passou por importantes obras recentemente

O local recebeu um novo recapeamento asfáltico e pintura na pista de desfile, novo sistema de escoamento de águas pluviais e readequação do sistema de prevenção a incêndio, com a instalação de novos hidrantes e sinalização nas áreas de escape, acatando instruções do Corpo de Bombeiros. De acordo com o presidente da Liesa, essas foram importantes mudanças para promover um evento de qualidade.



Ensaios técnicos previstos para março





Essa foi a proposta da Liesa à Prefeitura do Rio, que aguarda agora a confirmação por parte do prefeito Eduardo Paes. "Acredito que até sexta-feira já teremos a resposta para as datas dos ensaios", disse Perlingeiro. A Liesa prevê cinco ensaios técnicos das escolas de samba do Rio antes do Carnaval, em abril . As datas sugeridas foram 13, 20 e 27 de março, 3 e 10 de abril. A cada domingo, três escolas ensaiam e a campeã do último Carnaval, Viradouro, testa sozinha som e luz da avenida na última passagem antes do Carnaval.Essa foi a proposta da Liesa à Prefeitura do Rio, que aguarda agora a confirmação por parte do prefeito Eduardo Paes. "Acredito que até sexta-feira já teremos a resposta para as datas dos ensaios", disse Perlingeiro.

Selminha Sorriso e outros integrantes das 12 escolas do Grupo Especial mataram um pouquinho da vontade de pisar na Sapucaí na última quinta-feira (24). Eles participaram do teste de iluminação do local.

Desfiles no Sambódromo



20/4 (Quarta-feira) - Série Ouro

21/4 (Quinta-feira) - Série Ouro

22/4 (Sexta-feira) - Grupo Especial

23/4 (Sábado) - Grupo Especial

24/4 (Domingo) - Desfile das Crianças

30/4 (Sábado) - Desfile das Campeãs



Cidade do Samba



26/4 (Terça-feira) - Apuração



Desfiles na Intendente Magalhães



20/4 (Quarta-feira) - Federação de blocos

21/4 (Quinta-feira) - Grupo de Avaliação

22/4 (Sexta-feira) - Série Bronze

29/4 (Sexta-feira) - Série Prata

30/4 (Sábado) - Série Prata

1/5 (Domingo) - Grupos de Acesso B e C



Terreirão do Samba



As atrações estão programadas para ocorrer entre os dias 20 e 23 de abril, além do dia 30 de abril.