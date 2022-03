Entre os dias 25/03 a 01/03, foram flagrados mais de mil motoristas dirigindo com sinais e embriaguez, em todo o estado. - Operação Lei Seca - Foto: Divulgação Segov-RJ

Entre os dias 25/03 a 01/03, foram flagrados mais de mil motoristas dirigindo com sinais e embriaguez, em todo o estado. Operação Lei Seca - Foto: Divulgação Segov-RJ

Publicado 02/03/2022 21:13 | Atualizado 02/03/2022 21:21

Rio - Em esquema especial pelo feriado prolongado de Carnaval, a Operação Lei Seca, realizada em todo o estado do Rio, abordou entre os dias 25/02 e 1º de março, mais de 5.408 motoristas, e 1.001 tinham sinais de embriaguez constatado pelo teste do bafômetro, o que representa 18,51% do total dos abordados. As ações de reforço na blitz especial de Carnaval foram realizadas nas rodovias em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Segundo a Secretaria de Governo do Estado do Rio (Segov), órgão que conduz o programa educativo e de fiscalização para condutores de veículos automotores no estado, em comparação com balanços de feridos dos dois últimos anos, os casos de alcoolemia aumentaram significativamente. No feriado de carnaval do ano passado, 207 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados, já em 2020 foram 177 casos de alcoolemia.

Para Fábio Pinho, superintendente da Operação Lei Seca, o relaxamento de motoristas em relação aos cuidados que devem ser tomados "só reforça a ação só isso reforça a importância da nossa Operação nas ruas, por isso seguiremos reforçando as ações de fiscalização na missão de salvar vidas e tornar o trânsito mais seguro".

Multa gravíssima

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em vigor desde 22/01/1998, conduzir veículo automotor sob influência de álcool é considerada uma infração gravíssima, com multa multiplicada por dez vezes o valor de R$ 293,47, o que significa dirigir embriagado terá que desembolsar o valor de R$ 2.934,70.

O CTB ainda estabelece que o condutor que se recusar a fazer o teste de bafômetro fica sujeito às mesmas penalidades.

Feito o exame e detectada a concentração de substância igual ou superior a 0,03 miligramas de álcool por litro de ar nos pulmões, ou se o motorista tiver sinais que indiquem alteração de capacidade psicomotora, deve ser conduzido à autoridade policial mais próximas para que medidas necessárias sejam tomadas por desrespeitar a lei e colocar a própria vida de outros condutores e demais cidadãos em risco.