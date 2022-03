Vista da Pedra do Pontal localizada no Posto 12, na praia do Recreio - Luciola Villela/Agência O Dia

Publicado 02/03/2022 22:49

Rio - O Grupamento Marítimo (GMar) do Corpo de Bombeiros interrompeu, na noite desta quarta-feira, as buscas pelo homem que desapareceu no mar na praia do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O banhista, identificado como William Mattozo, de 32 anos, é uma das três pessoas procuradas pelos Bombeiros após o feriadão de Carnaval. Nesta quinta-feira, as equipes continuam em busca de Anderson da Silva e Anois de Morais, que desapareceram durante o fim de semana.

William desapareceu após se afogar na altura do Posto 12 da praia do Recreio por volta das 21h40. As buscas tiveram início na mesma noite e seguiram por duas horas, mas sem sucesso. O Grupamento da Barra da Tijuca, responsável pela ação, voltou a procurar pelo banhista na manhã desta quarta-feira, às 6h30.

Nesta quarta, os militares também retomaram as buscas por Anderson, de 34 anos, que desapareceu na Praia da Macumba, também no Recreio dos Bandeirantes. O homem está sendo procurado desde domingo por equipes da Barra da Tijuca e de Copacabana. Segundo informações, Anderson pescava em cima de uma pedra no sábado (26), quando foi atingido pelas ondas e caiu no mar. Além de motos aquáticas, viaturas e botes, a corporação também conta com imagens captadas por drones e mergulhadores para tentar localizar o pescador.

Já na tarde de domingo uma embarcação com oito pessoas naufragou entre as ilhas de Paquetá e Brocoió. Sete pessoas conseguiram ser resgatadas por barcos que estavam no local, mas Anois, de 57 anos, não foi encontrado. O GMar de Botafogo iniciou a procura por volta das 14h40 de domingo e estão se mobilizando para dar retomar a ação nesta quarta-feira, quarto dia de buscas. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o naufrágio.