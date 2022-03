Muita correria e desespero das pessoas que assistiam aos grupos se enfrentando após perderem o controle com o manuseio de fogos de artifício - Confusão entre grupos de bate-bolas em Marechal Hermes

Muita correria e desespero das pessoas que assistiam aos grupos se enfrentando após perderem o controle com o manuseio de fogos de artifícioConfusão entre grupos de bate-bolas em Marechal Hermes

Publicado 02/03/2022 22:28 | Atualizado 02/03/2022 23:03

Rio - Um momento de festa envolvendo um grupo de bate-bolas se converteu em um baita susto no Carnaval de Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. O vídeo do momento, que circulou nas redes sociais nesta quarta-feira (2), mostra uma queima de fogos de artifício que deu muito errado e provocou gritos e correria.



Nas imagens, é possível acompanhar um início aparentemente tranquilo que se tornou uma confusão generalizada, com algumas tentando se esquivar das rajadas dos fogos, caindo umas por cima das outras, desespero total.



Veja abaixo:

Em Marechal Hermes será que deu ruim #Carnaval2022 pic.twitter.com/yrMUma8rim — HelpRiodeJaneiro (@helpriodjaneiro) March 2, 2022

A reportagem procurou a Polícia Militar e a Polícia Civil para apurar se houve registro de ocorrência sobre o caso, mas até o momento da publicação desta matéria não houve retorno.