Garis atuaram em diversos pontos da cidade durante o CarnavalComlurb / Divulgação

Publicado 02/03/2022 15:51 | Atualizado 02/03/2022 15:53

Rio - A Comlurb reforçou os trabalhos para manter as praias e a cidade limpas no feriadão de Carnaval de muito sol e grande número de turistas. De sábado (26) a terça-feira (1), os garis coletaram 813 toneladas de lixo nas praias do Rio, sendo 486 toneladas nas da Zona Sul e 327 toneladas nas da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes.

A Companhia mobilizou 600 garis por dia, trabalhando em até três períodos, incluindo a noite/madrugada, para que os banhistas recebessem as praias limpas. Foram disponibilizados 1.250 contêineres de 240 litros distribuídos em pontos estratégicos das praias, inclusive áreas de acesso e passagens.



Ainda de acordo com a Comlurb, os equipamentos também foram entregues aos barraqueiros para que não fizessem o despejo irregularmente e incentivassem o uso dos equipamentos por parte dos frequentadores. A Companhia instalou 114 novas papeleiras na orla para receber o lixo de menor porte.

A Companhia também promoveu campanhas de conscientização nas praias para o descarte correto, com equipes do Lixo Zero e o Chegando de Surpresa, composto de garis que usam a dança e música para orientar a população.



Equipes do Lixo Zero atuaram em conjunto com as operações da Secretaria de Ordem Pública (Seop) fiscalizando a Barra da Tijuca, Zona Sul e Lapa. Foram emitidas 59 multas, a maioria referenteao descarte irregular nas ruas de resíduos, tais como bitucas, latas, garrafas etc, e urinar em via pública. Os fiscais do Lixo Zero também atuaram na Rodoviária e no Aeroporto Santos Dumont, onde foram registradas mais cinco multas.