Assembleia Legislativa do Rio mudou de sede em meados do ano passadoMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 02/03/2022 15:13 | Atualizado 02/03/2022 15:15

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) divulgou nota, nesta quarta-feira (2), informando que o Palácio Tiradentes, antiga sede do legislativo estadual, não está sob responsabilidade administrativa da Casa. A declaração aconteceu após o pedido de apoio do prefeito Eduardo Paes, na tarde desta terça (1), para a demolição do prédio anexo ao palácio, durante a comemoração do aniversário da cidade do Rio.



No local, estavam localizados os gabinetes dos deputados estaduais do Rio de Janeiro, que foram realocados em novembro do ano passado para a nova sede da Casa, o Alerjão. Com a mudança, o edifício foi devolvido ao Governo do Estado. O Palácio Tiradentes vai virar um museu e espaço cultural ainda este ano.



Segundo nota oficial da Alerj, a devolução ao governo foi feita meses após a saída dos parlamentares do palácio, em julho de 2021.

O prefeito do Rio também pediu auxílio ao governador do Rio, Cláudio Castro (PL), para conseguir realizar a demolição do prédio, que ainda não se posicionou sobre o assunto. Na manhã desta quarta-feira (2), Paes ainda reforçou o pedido por meio de seu Twitter.

Procurada pelo DIA, a assessoria do governo ainda não respondeu.