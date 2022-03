CCR renovou a concessão da Dutra e vai operar a via pelos próximos 30 anos - Luciano Belford / Agência O DIa

Publicado 02/03/2022 14:44 | Atualizado 02/03/2022 15:08

Rio - A renovação da concessão da rodovia Presidente Dutra ao grupo CCR, que passou a valer a partir desta quarta-feira (1º), já iniciou o serviço promovendo a redução no valor dos pedágios. O grupo seguirá administrado a via nos próximos trinta anos. Com isso, as tarifas, que antes variavam entre R$ 3,50 a R$ 14,20, agora estão entre R$ 3,40 e R$ 12,90.

De acordo com o novo contrato, a antiga CCR Nova Dutra passará a ser chamada de CCR Rio-SP e deverá investir R$ 14,8 bilhões na modernização da Dutra e da Rio-Santos, além de destinar R$ 10,8 bilhões para elevar os padrões dos serviços operacionais fornecidos aos usuários.

O texto também prevê uma série de intervenções, como a duplicação de 80 quilômetros da BR-101, entre a cidade do Rio de Janeiro e Angra dos Reis, 590 quilômetros de faixas adicionais e a ampliação de quatro faixas da Serra das Araras.

A projeção é que as obras ainda criem quase 220 mil vagas de emprego ao longo do contrato. As rodovias também deverão ser dotadas ainda de uma série de inovações tecnológicas de ponta para garantir segurança e comodidade aos usuários, cujos serviços ainda não foram detalhados.

Desconto para usuários frequentes da via

Outra novidade do contrato de concessão é o DUF (Desconto de Usuário Frequente), que passa a valer a partir de hoje nas cinco praças de pedágio da BR-116 (Via Dutra), sendo uma delas no Sul Fluminense (Itatiaia). O desconto máximo ao usuário frequente pode chegar a 73%, dependendo da praça e quantidade de vezes que o motorista passar na via.



Conforme o contrato de concessão assinado entre a concessionária e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o DUF é válido apenas para veículos de passeio nas seguintes categorias: Categoria 1 (veículos leves tipo automóvel, caminhonete e furgão), Categoria 3 (veículos leves tipo automóvel, caminhonete e furgão com semirreboque) e Categoria 5 (veículos leves tipo automóvel, caminhonete, furgão com reboque) que utilizam as pistas automáticas. A identificação será automática e os descontos serão proporcionalmente maiores, de acordo com a quantidade de passagens realizadas dentro do mês.



Os motoristas começarão a receber descontos a partir da segunda passagem pela mesma praça e mesmo sentido de direção realizadas dentro do mês. Os valores terão redução progressiva até a 30ª passagem, no mesmo mês por sentido de cada praça.



Além disso, o novo contrato ainda prevê o desconto de 5% nas passagens pelas pistas automáticas para motoristas de veículos de passeio e comercial.

Confira os valores dos pedágios

Veículos de passeio (SP-Rio):

- Arujá: R$ 3,40;

- Guararema Norte: R$ 3,40

- Jacareí: R$ 6,20

- Moreira César: R$ 13

- Itatiaia: R$ 11,10

-Viúva Graça: R$ 12,90

Veículos de passeio (Rio-SP):

- Viúva Graça: R$ 12,90

- Itatiaia: R$ 11,10

- Moreira César: R$ 13

- Jacareí: R$ 6,20

- Guararema Sul: R$ 3,40

- Arujá: R$ 3,40

Veículos comerciais (SP-Rio)



- Arujá: R$ 3,40

- Guararema Norte: R$ 3,40

- Jacareí: R$ 6,20

- Moreira César: R$ 13

- Itatiaia: R$ 11,10

Veículo comercial (Rio-SP)

- Viúva Graça: R$ 12,90

- Itatiaia: R$ 11,10

- Moreira César: R$ 13

- Jacareí: R$ 6,20

- Guararema Sul: R$ 3,40

- Arujá: R$ 3,40