Fachada da casa de shows Circo Voador, na Lapa - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 02/03/2022 15:13 | Atualizado 02/03/2022 15:16

Rio - A casa de shows Circo Voador, localizada na Lapa, no Centro do Rio, permanece interditada, mas continua divulgando eventos para os próximos dias. Nesta quarta-feira (2), o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro reafirmou que o estabelecimento não tem a liberação para realizar festas e ainda não se manifestou junto ao CBMERJ para solicitar a desinterdição. O Certificado de Vistoria Anual (CVA) do espaço está vencido desde março de 2020. O DIA tenta contato com a assessoria do Circo desde segunda, mas ainda não obteve retorno.

Nas redes sociais, a página do Circo Voador não se manifestou sobre a decisão e segue divulgando um show com a presença do bloco Me Enterra Na Quarta, marcado no local para esta quarta-feira (2). Além disso, a agenda de sexta (4) e sábado (5) também têm festas confirmadas. Nas postagens que divulgam os eventos, internautas questionam e deixam comentários exigindo o posicionamento da casa.

O estabelecimento foi interditado no último domingo (27). Para poder reabrir, a assessoria do CBMERJ informou que o responsável legal pela casa de shows deve dar entrada no CVA, por meio da Diretoria Geral de Diversões Públicas (DCDP). Além disso, é preciso realizar o pedido de desinterdição, o que prevê uma vistoria no local. "Caso queiram continuar desenvolvendo atividades de reunião de público, também precisam dar entrada, para cada evento que forem realizar no local, no processo de autorização para eventos temporários, até o CVA ser emitido", diz a nota.



O DIA procurou a assessoria do Circo ao longo de toda segunda-feira (28), terça (1º) e quarta (2), mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.