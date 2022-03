Operação do Corpo de Bombeiros se concentra na região da Chácara Flora e no Morro da Oficina, em Petrópolis - Luis Alvarenga

Publicado 02/03/2022 14:37 | Atualizado 02/03/2022 14:41

Rio - Os Bombeiros retomaram nesta quarta-feira (2) as buscas por uma vítima da tragédia em Petrópolis no Morro da Oficina, principal local afetado pelas fortes chuvas do último dia 15. Até agora, já foram encontrados 232 corpos, sendo 138 mulheres e 94 homens. Do total, 44 são menores. Ao todo, 223 corpos já foram identificados. Outras quatro pessoas são procuradas, totalizando cinco desaparecidos.

As buscas no Morro da Oficina haviam sido encerradas no domingo, mas a perícia mostrou incompatibilidade genética de um corpo atribuído a um jovem que era procurado no local e o bombeiros voltaram a procurá-lo.

Nesta quarta-feira (2), os militares concentram esforços no Morro da Oficina e na Chácara Flora, em busca de dois desaparecidos, um em cada localidade. Equipes especializadas também seguem fazendo varredura nos rios da cidade, com apoio de cães farejadores, procurando por mais três vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) informou que segue, ininterruptamente, 24 horas por dia, as buscas por vítimas. "Os trabalhos se estendem pela madrugada e não têm data para acabar", diz em nota.



A corporação conta com o apoio de mais de 60 militares e cerca de 20 cães de outros 9 estados da federação.

Desde a tragédia, foram mais de cem pontos de buscas, com deslizamentos e enchentes, mais de 500 bombeiros trabalhando e cerca de 50 cães farejadores. Ao todo, 24 pessoas foram resgatadas com vida.

A Prefeitura de Petrópolis mantém 13 pontos de apoio para os desabrigados pelas chuvas. De acordo o município, 886 pessoas estão sem suas casas ou desalojadas. Parte dessas pessoas estão em escolas da rede pública de ensino. No local, as famílias têm alimentação, atendimento de assistência social, médico e psicológico.