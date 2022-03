Motorista foi encaminhado para a 73ª DP (Neves) - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 02/03/2022 10:54

Rio - Um motorista foi preso após abastecer um carro em um posto de combustíveis e fugir sem pagar no último domingo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito ainda chegou a oferecer R$15 mil aos agentes do 7ºBPM (São Gonçalo).

Segundo a corporação, os policiais realizavam uma patrulhamento na Rua Jaime de Figueiredo, no bairro Camarão, quando foram informados por um funcionário do estabelecimento de que um homem teria abastecido o veículo e fugido do local sem efetuar o pagamento.

A equipe realizou um cerco tático na região e localizou o carro. O homem foi questionado pelos policiais e confessou a autoria o crime. Ele ofereceu R$15 mil para não ser preso e, em seguida, tentou fugir novamente, mas os policiais o prenderam.

A ocorrência foi encaminhada para a 73ªDP (Neves).