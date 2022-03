Perseguição policial termina com seis homens presos na Barra da Tijuca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 02/03/2022 08:31 | Atualizado 02/03/2022 12:52



fotogaleria Rio - Seis homens foram presos após uma perseguição policial no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, que terminou em tiros na manhã desta quarta-feira. Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos furaram o bloqueio de uma equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes). Eles foram encaminhados para a 16ªDP (Barra da Tijuca).

De acordo com a corporação, os agentes deram ordem de parada para um veículo, um Chrysler 300c, que trafegava na Avenida Lúcio Costa, mas o motorista não atendeu, e começou uma fuga. Um alerta via rádio foi dado e um cerco, com apoio de unidades do Barra Presente, foi montado na via, sentido Recreio dos Bandeirantes. Segundo os policiais envolvidos na ação, disparos foram feitos do veículo em fuga contra as equipes, que revidaram.

Na altura da Praça do Pomar, no Jardim Oceânico, o veículo, que custa cerca de R$135 mil, colidiu e parou, onde dois dos seis ocupantes, tentaram fugir, mas foram presos junto ao restante do grupo. O carro ficou com várias marcas de tiros e o vidro traseiro estilhaçado.

No interior do veículo foram encontrados vários aparelhos celulares, chips de telefone, e máquinas de operação de cartão. Os homens são de diferentes estados e um deles possui passagem por associação criminosa. A PM afirmou que houve troca de tiros, mas a Civil informou que não teve apreensão de armas com a quadrilha.

Em nota, a Polícia Civil disse que 16ª DP (Barra da Tijuca) instaurou inquérito para apurar os crimes de disparo de arma de fogo, direção sob influência de álcool e desobediência. O resultado do exame de alcoolemia do motorista deu negativo. A perícia foi realizada no veículo e imagens de câmeras segurança serão analisadas para apurar o fato.

A ação deixou os moradores da região assustados. A nutricionista Fabiana Granjeiro disse que acordou ao som dos tiros.

"Levantei e escutei o barulho de um carro e imaginei que era um pneu furando, mas quando escutei o barulho da viatura, já me toquei que era um tiroteio. Aí só escutei a secretária e uma família gritando gritando na rua 'pega os cachorrinhos, as crianças, todo mundo pro chão'. Ficou todo mundo assustado. Os bandidos atravessaram o canteiro, pararam com o carro atravessado na rua e alguns pularam o quintal do vizinho. A viatura cercou de todos os lados e graças a Deus não teve nenhum ferido. Pegaram os elementos e levaram pra delegacia e a paz voltou a reinar na Barra", disse a moradora.

Crime na mesma região

Em outubro do ano passado, o cirurgião plástico Cláudio Marsili, de 64 anos, foi morto com um tiro na cabeça , na Rua Fernando Mattos, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Ele chegava para mais um dia de trabalho em uma clínica, na qual era sócio, no Jardim Oceânico e tinha acabado de estacionar o carro, quando foi baleado.