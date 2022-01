Operação no Morro do Turano prende Tio Comel, maior clonador de carros do Rio - Reprodução

Operação no Morro do Turano prende Tio Comel, maior clonador de carros do RioReprodução

Publicado 28/01/2022 07:32 | Atualizado 28/01/2022 11:30

fotogaleria Rio - A Polícia Civil prendeu, no início da manhã desta sexta-feira, o traficante Thiago Fernandes Virtuoso, conhecido como Tio Comel, no Morro do Turano, na Zona Norte do Rio. O criminoso foi o responsável por encomendar o roubo de uma Hilux, que resultou na morte do médico Cláudio Marsili , de 64 anos, em outubro do ano passado, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele é apontado como o maior especialista em clonagem de carros do estado do Rio.

Tio Comel, de 35 anos, foi preso por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), que desde cedo faziam uma operação na comunidade. A ação contou com apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).



No Twitter, o governador do Rio Cláudio Castro se pronunciou sobre a prisão do traficante. "A Polícia Civil, com a utilização do recém-comprado equipamento Flier e sem disparar tiros, acaba de prender Thiago Fernandes Virtuoso (Comel), no Turano. O maior clonador de carros do RJ é também responsável pela encomenda de veículos importados e pela morte do médico Cláudio Marsili".

Segundo a Civil, a câmera termográfica tem alcance de cinco mil metros e é capaz de identificar criminosos escondidos, à noite ou no escuro, pelo calor do corpo e dos armamentos em utilização.