Vítima tenta se desvencilhar, mas é golpeada - Reprodução / Redes sociais

Vítima tenta se desvencilhar, mas é golpeada Reprodução / Redes sociais

Publicado 09/03/2022 22:03 | Atualizado 10/03/2022 08:34

Mulher é golpeada com uma faca por homem na Rua Francisco de Sá, em Copacabana. #ODia pic.twitter.com/hubr55nSmx — Jornal O Dia (@jornalodia) March 9, 2022 Rio - A empresária paulista Janaína da Silva Campos, de 48 anos, que foi esfaqueada na madrugada desta terça-feira (8), em Copacabana, na Zona Sul, disse que nunca mais virá ao Rio. A empresária, que mora em Montpellier, no Sul da França, estava pela primeira vez na cidade. "Chorei o dia inteiro, depois que cheguei ao hotel. Ele (o responsável pelo ataque) não queria me roubar, porque era só pegar o celular que estava no meu colo. Ele quis me machucar e isso choca. Nunca mais volto ao Rio", desabafa Janaína.

A turista estava na porta de um hotel na Rua Francisco de Sá quando foi abordada pelo criminoso que lhe atacou nas costas, nos braços e no pescoço. Foram cinco facadas. Ela foi socorrida para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, e já recebeu alta.



De acordo com a empresária, ela estava em São Paulo para visitar os pais, quando foi convidada por amigos alemães, que estavam de férias, e insistiram para que viesse ao Rio.



"Fomos ao Pão de Açúcar, nas praias e tínhamos planos de visitar outras praias em Paraty. No dia do ataque, como não é permitido fumar no hotel, fui até a calçada. Nesse momento, ouvi o bandido resmungar. Me assustei e corri. Ele veio atrás de mim e me atacou. Esse homem precisa ser retirado das ruas para não fazer mais isso com ninguém".



A empresária viaja na noite desta quarta-feira para São Paulo e na próxima terça-feira retorna à França: "Minha família está apavorada. Já fui assaltada em outros lugares, como em Barcelona, mas nunca tinha sido machucada", lamentou.

De acordo com a vítima, policiais da 13ª DP (Ipanema) estão fazendo buscas ao bandido. Ela deverá ir à delegacia fazer o reconhecimento do criminoso.