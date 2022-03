BRT é vandalizado na Taquara - Foto: Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 10/03/2022 21:39

Rio - Um articulado do BRT foi vandalizado, na noite desta quinta-feira, por passageiros na Taquara. O caso aconteceu na altura da estação Santa Efigênia, no bairro da Zona Oeste do Rio. De acordo com a MOBI-Rio, os passageiros ameaçaram o motorista para que continuasse a viagem com as portas abertas.