Garis participam de ato por melhores salários na Avenida Brasil - Reprodução de vídeo

Garis participam de ato por melhores salários na Avenida BrasilReprodução de vídeo

Publicado 10/03/2022 20:04

Rio - Uma manifestação mobilizada por garis bloqueou parcialmente a pista central da Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, sentido Zona Oeste, nesta quinta-feira. Os trabalhadores da Comlurb buscavam melhores condições de trabalho, aumento de salários e plano de saúde.

Por conta do protesto, o trânsito ficou intenso na via no fim da tarde e os reflexos ainda são vistos desde a altura de Parada de Lucas. A manifestação começou por volta das 17h. Segundo o Centro de Operações Rio, até às 19h ainda haviam reflexos no trecho entre Parada de Lucas e Guadalupe, sentido Zona Oeste e também no sentido Centro.

A altura onde a manifestação acontece já é um trecho da Avenida Brasil com faixas reduzidas devido a obras de recapeamento da pista, o que impactou ainda mais no trânsito.

Em outubro do ano passado, a classe de funcionários da Comlurb já havia realizado um ato em busca das melhorias na remuneração e nas condições de trabalho, mas sem sucesso.

Procurada pela reportagem de O DIA, a Comlurb informou que está em negociações de acordo coletivo com o sindicato da classe (Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação do Município do Rio de Janeiro), mas explicou que não acompanhou os protestos.