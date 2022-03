Acidente aconteceu na Estrada dos Ceramistas, em Campos dos Goytacazes - Redes Sociais / Reprodução

Acidente aconteceu na Estrada dos Ceramistas, em Campos dos GoytacazesRedes Sociais / Reprodução

Publicado 10/03/2022 19:34

Rio - Um homem, identificado com Mauro S. Costa, de 52 anos, morreu após um acidente na Estrada dos Ceramistas, em Campos dos Goytacazes, na tarde desta quinta-feira (10). De acordo com as primeiras informações, ele estava em um carro em direção ao bairro Donana quando se chocou com um caminhão que seguia no sentido contrário. O veículo menor pegou fogo e o motorista não conseguiu escapar. O condutor do caminhão teve apenas ferimentos leves.

Em um vídeo no qual a reportagem teve acesso, é possível ver uma grande fumaça preta e o carro incendiado. Nas imagens também dá para notar que destroços do automóvel ficaram espalhados pela via.

Caminhão e carro batem de frente em estrada de Campos dos Goytacazes e homem morre após veículo pegar fogo.



Redes Sociais #ODia pic.twitter.com/28NlKwnoiT — Jornal O Dia (@jornalodia) March 10, 2022

Procurado pelo DIA, o Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel da região foram acionadas às 14h22, mas quando chegaram ao local, Mauro já estava sem vida.

Ainda não há informações do que teria causado o acidente, nem a data e o local do enterro da vítima.