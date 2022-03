Assalto em joalheria do Shopping Tijuca causa pânico entre funcionários e clientes - Divulgação

Publicado 10/03/2022 18:03 | Atualizado 10/03/2022 19:03

Rio - Três homens armados assaltaram, na tarde desta quinta-feira, uma joalheria no Shopping Tijuca, localizado na Avenida Maracanã, Zona Norte do Rio. De acordo com um funcionário do estabelecimento, os assaltantes roubaram a loja e fugiram em duas motocicletas. Durante a fuga, foram realizados disparos para o alto, mas ninguém ficou ferido.



As lojas fecharam as portas logo após o clima tenso dentro do centro comercial e tiros causaram pânico entre clientes e funcionários.

Uma equipe do 6°BPM (Tijuca) foi acionada para verificar a ocorrência de roubo e o policiamento foi intensificado na região. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca) e a perícia foi acionada para o local.

Os agentes aguardam funcionários do estabelecimento para prestar depoimento, assim como o proprietário da loja para informar sobre os bens roubados. Imagens de câmeras de segurança foram solicitadas e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.

O Shopping Tijuca informou também que não houve vítimas entre os clientes ou funcionários e que está em contato com as autoridades para auxiliar nas investigações. O shopping segue funcionando normalmente.