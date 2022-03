Escritora e jornalista - Andreia Machado

Publicado 10/03/2022 22:01

Rio - E os eventos para marcar o centenário da Semana de Arte Moderna não param na cidade... De sexta (11) a domingo (13), no Centro Cultural Banco do Brasil, acontece ciclo de debates “Contingências Antropofágicas - 100 anos depois de 22”, sempre às 18h30. A mediadora será a jornalista e escritora Katia Canton: “Entre outros temas, vamos discutir quais são as principais influências que aquele momento nos deixou como herança”.

Com idealização do escritor e mestre em Artes Visuais Valdo Resende, o evento questiona as influências dessa primeira etapa do modernismo na arte contemporânea e joga luz sobre os significados de uma busca pela identidade brasileira através da arte. O diferencial do projeto é que estarão no foco da discussão as contingências em três aspectos – Histórico, Estético e Humano. Entre os palestrantes, estão Denise Mattar e Priscila Figueiredo (sexta), Carolina Casarin e Frederico Coelho (sábado), Agnaldo Farias e Marcelo Campos (domingo).

Livro

Vencedora três vezes do Prêmio Jabuti , Katia Canton lança ainda, no sábado, o livro infantojuvenil “Ana e a Semana”, das 15h às 17h, na Livraria da Travessa de Ipanema. O tema também é o Movimento Modernista. A autora mescla episódios emblemáticos com outros fantasiosos ao imaginar que o menino João se transporta para aquela época ao “entrar” numa fotografia antiga onde está a menina Ana. Juntos, os dois percorrem os eventos da Semana de 22.