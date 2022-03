Idosa é presa por estelionato no Aeroporto do Galeão - Foto: Divulgação / PF

Publicado 10/03/2022 22:12

Rio - A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira, uma idosa de 86 anos que estava foragida da Justiça há quatro anos. A prisão foi feita momentos antes da mulher embarcar em um voo para Amsterdam, na Holanda, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador. A identidade dela não foi divulgada.

A idosa embarcava no Galeão com destino a Veneza, na Itália. Os agentes da PF cumpriram um mandado de prisão preventiva, expedido pela 15ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, no Ceará, por estelionato.