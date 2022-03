Tribunal de Justiça do Rio Foto: Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia - Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 10/03/2022 22:37

Rio - A Justiça do Rio decidiu, nesta quinta-feira, conceder a liberdade provisória a Jailson dos Santos Salazar, preso em flagrante por ter oferecido vantagem financeira ao vereador Gabriel Monteiro (PSD). Na ocasião, Jailson ofereceu propina para que o parlamentar não divulgasse vídeos de operações de fiscalização que relatavam irregularidades na empresa dele.

O juiz Rafael de Almeida Rezende decidiu que Jailson deve cumprir medidas cautelares, como ir mensalmente até ao TJRJ, além de informar eventuais mudanças de endereço. Ele também não pode deixar o Rio por mais de dez dias sem autorização judicial. Caso inflija a decisão, a liberdade provisória pode ser revogada.



“No caso concreto, apesar da presença do fummus comissi delicti, inexiste qualquer dado concreto e, portanto, apto a indicar que a soltura do custodiado poderá colocar em risco a ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, se tratando de custodiado tecnicamente primário, sendo certo que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça”, justificou o juiz.