Publicado 10/03/2022 19:39 | Atualizado 11/03/2022 07:14

Rio - Dois criminosos foram mortos após uma tentativa de assalto na Rua Mariz e Barros, no Maracanã, na tarde desta quinta-feira. Informações iniciais apontam que um taxista estava sendo sendo alvo de um roubo. De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizavam policiamento na região, quando se depararam com um roubo em andamento.



Os policiais realizaram um cerco e, ao tentar abordar os criminosos, foram atacados e houve confronto. Ao fim do tiroteio, os agentes socorreram dois suspeitos, que não tiveram a identidade revelada, ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas a dupla não resistiu. Com eles, foi apreendida uma pistola.

Há pouco minutos do local do roubo, um outro crime também causou confusão na Tijuca na tarde desta quinta-feira. Três homens armados entraram em uma joalheria no Shopping Tijuca e fugiram levando objetos da loja . Durante a fuga, foram realizados disparos para o alto, mas ninguém ficou ferido.

As lojas fecharam as portas logo após o clima tenso dentro do centro comercial e tiros causaram pânico entre clientes e funcionários.