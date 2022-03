Material encontrado com o criminoso - Polícia Militar / Divulgação

Publicado 09/03/2022 21:58

Rio - Na noite desta quarta-feira (9), policiais militares do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) prenderam um homem, que não teve a identificação revelada, transportando um fuzil calibre 7.62mm, três carregadores e 214 munições no Terminal Rodoviário do Rio, no bairro Santo Cristo, na região Central da cidade.

De acordo com a PM, uma equipe realizava o policiamento no local, quando desconfiou do nervosismo do criminoso que desembarcava de um ônibus. Ele foi abordado, revistado e o material foi encontrado em sua mala de viagem. O caso foi encaminhado para a 5ªDP (Centro).